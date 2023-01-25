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Haberler Sağlık Kuru Dut Nasıl Tüketilir? Kuru Dut Günde Ne Kadar Yenmeli?
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Kuru dut nasıl tüketilir? Kuru dut günde ne kadar yenmeli?

Kuru dut meyvesi oldukça sevilen ve sıkça tüketimi gerçekleştirilen meyvelerden bir tanesidir. İçeriğinde yüksek miktarda demir bulundurmakta olduğu gözlemlenmektedir. Bundan dolayı da diğer meyvelerden ayrılmaktadır. Taze dut, pek çok faydası ile bilinmekte olan bir meyvedir ancak kuru dutun taze duta oranla çok daha fazla faydası bulunmaktadır.

Kuru Dut Nasıl Tüketilir? Kuru Dut Günde Ne Kadar Yenmeli?
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Kuru Dut Nasıl Tüketilir?

Anavatanı Asya olan bir meyvedir. Kalın, dallı ve geniş ağaçlarda yetişmektedir. Yaş ve kuru olarak tüketimi gerçekleştirilebilmektedir. İçerisinde hem pek çok vitamin ve mineral bulundurmakta hem de demir içeriği açısından yüksek bir oranda yer almaktadır. Bunların yanı sıra soğuk algınlığı ve nezleye de faydalı gelmekte olan bir meyvedir.

Hemen her besinde olduğu gibi dut için de dikkat edilmesi gerekmekte olan bazı noktalar bulunmaktadır. Kuru dut ve yaş dut hem kaynatılarak hem de direkt olarak tüketilebilmektedir. Genellikle de direkt yenilerek tüketimi gerçekleştirilmektedir. Çünkü direkt yenildiğinde daha faydalı olduğu düşünülmektedir.

Dut Kurusu Günde Ne Kadar Yenmeli?

Pek çok meyvenin tüketilirken miktarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü her yiyeceğin normal miktarlarda tüketilmesi herhangi bir sorun oluşturmamakta iken aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilmektedir. Bundan dolayı da aşırı tüketiminden kaçınılması önerilmektedir. Dut kurusu günde ne kadar yenmeli sorunun cevabı bir avuç olarak verilebilmektedir. Aşırı tüketildiğinde ise diyabet hastaları için oldukça zarar oluşturmaktadır. Aynı zamanda aşırı tüketimi alerjik durumların oluşmasına da neden olabilmektedir. Bunların yanı sıra kuru dutun kemoterapi alanlar tarafından tüketilmemesi önerilmektedir.

Kuru Dut Nelere Faydalı?

Kuru dutun faydaları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Tüm vücutta etkisini gösterebilmektedir. Ön planda yer alan faydalarından bir tanesinin hazımsızlığı gidermek olduğu bilinmektedir. Sindirim sisteminin daha doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Gaz oluşumunu engellemektedir.
  • Kemi yapısının güçlenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Diş sağlığı için faydalıdır.
  • Kan dolaşımının daha iyi olmasını sağlamaktadır. Beyin gelişimine katkısı bulunmaktadır.
  • Sivilce ve leke oluşumu konusunda oldukça faydalıdır ve bu soruna sahip olan kişilerin tüketmesi önerilmektedir.

Kuru Dut Yıkanır mı?

Bazı kişiler tarafından kuru dut yıkanır mı sorusu merak edilmektedir. Meyvelerin büyük bir kısmında olduğu gibi toz ve kirden arındırılması amacı ile kuru dut yıkanabilmektedir. Ancak bir kabın içerisine konulmakta olan su ile birlikte yıkanması daha doğrudur. Çünkü diğer şekilde yıkandığında ezilme ihtimali bulunmaktadır. Günlük olarak tüketiminin gerçekleştirilmesi önerilen bu meyvenin sağlığa faydası oldukça fazladır. Ancak yine de aşırı tüketiminden kaçınılması önerilmektedir. Çünkü her yiyeceğin fazlasının zararlı olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Kuru Dut İshal Yapar mı?

Pek çok faydası ile bilinmekte olan kuru dutun mide ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olduğu bilinmektedir. Hazmı kolaylaştırmakta olan bir özelliği bulunmaktadır. Aç karna tüketildiği zaman kabızlığı gidermekte olan bir meyvedir. Fakat bazı durumlarda ise ishal oluşumuna neden olabilmektedir. Bundan dolayı da dengeli bir şekilde tüketilmesi daha doğru olacaktır.

Genel olarak bakıldığında oldukça faydalı olan bu meyvenin faydaları saymakla bitmemektedir. Bundan dolayı da doğru miktarda düzenli olarak tüketiminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle faydasını daha doğru bir şekilde gösterebilmekte olduğu söylenebilmektedir. İshal olunmaması ve alerjiye neden olmaması için az miktarda tüketimi daha doğru olmaktadır. Aşırı tüketimi özellikle şeker hastaları için oldukça zararlıdır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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