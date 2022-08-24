Kuru öksürüğe iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Doğal bitkiler ve bitki çayları geçmiş tarihlerden bu yana alternatif tıbbın bir parçası olmuştur. Günümüzde ise ilaç kullanmak istemeyen, hafif sağlı sorunlarına evde kolay ve hızlı çözüm bulmak isteyen kişilerin tercihi olmaya devam etmektedir. Doğal bitkiler ve bitki çayları kuru öksürüğe de iyi gelmektedir. Peki, kuru öksürüğe iyi gelen şeyler nelerdir? Merak edilen soruların tüm cevapları sizler için hazırladığımız yazımızda.

Kuru Öksürüğe İyi Gelen Bitkiler

Kuru öksürük gün içerisinde kişileri rahatsız eden bir sağlık problemidir. Özellikle gece sıklaşan kuru öksürük kişilerin uyku düzenini de bozar. Hafif bir şekilde seyreden kuru öksürük için kişiler bitkileri kullanarak boğazı yumuşatmaya ve öksürüğü geçirmeye çalışır. Bu kapsamda kuru öksürük için en çok kullanılan bitkilerin başında şunlar gelmektedir:

Ekinezya

Ihlamur

Ayva yaprağı

Zencefil

Karabiber

Kekik

Hatmi çiçeği

Çay ağacı

Yeşil çay

Kuru Öksürüğe İyi Gelen Çaylar

Kuru öksürüğe iyi gelen farklı çaylar ve bitki kürleri bulunmaktadır. İşte merak edilen tarifler: