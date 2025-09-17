Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.168,88 %-0,13
        DOLAR 41,2935 %0,12
        EURO 48,9161 %-0,12
        GRAM ALTIN 4.868,73 %-0,49
        FAİZ 39,67 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 55,32 %-2,02
        BITCOIN 116.357,00 %-0,46
        GBP/TRY 56,3678 %0,13
        EUR/USD 1,1836 %-0,26
        BRENT 68,21 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 7.960,38 %-0,49
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu mu, ne kadar oldu? - Alışveriş Haberleri

        Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu

        Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 15:22 Güncelleme: 17.09.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuru üzüm alım fiyatı belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, üretiminde ve ihracatında Türkiye'nin dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzümün, ülkenin tarımsal hasılasında önemli yer tuttuğu belirtildi.

        Çekirdeksiz kuru üzümde piyasa fiyatlarının üretici aleyhine seyretmesi nedeniyle müdahale ihtiyacı doğduğu belirtilen açıklamada, "Piyasalarda istikrar sağlanması ve üretici mağduriyetinin önlenmesi amacıyla 9 numara çekirdeksiz kuru üzüm için TMO alım fiyatı, kilogram başına 120 lira olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

        TMO'nun üzüm alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamladığı, alımlara 22 Eylül'de başlanacağı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        Dondurma dolabından çıkan mühendis cinayetinde flaş iddia: Kredi de çekti!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Cip sürücüsünün tokatladığı baba: Gitsin diye özür diledim!
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Sireni duymayana radyodan mesaj iletilecek
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Anıl, 16 yaşındaydı... Babası katili oldu!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı tek tek açıkladı!
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Yanlış ameliyat kurbanı
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!