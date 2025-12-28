Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Kuruluk, çatlak, egzama: Kışın cildinizi korumak için bunları yapın

        Soğuk havalarda cilt neden daha hassas? İşte doğru bakımın püf noktaları

        Kış mevsimiyle birlikte artan cilt kuruluğu, egzama ve çatlaklar birçok kişinin ortak sorunu haline geliyor. Peki, soğuk havalarda cildimizi nasıl korumalıyız? İşte sağlıklı bir cilt için dikkat edilmesi gerekenler…

        Giriş: 28.12.2025 - 09:30 Güncelleme: 28.12.2025 - 09:30
        Kışın cildinizi korumak için bunları yapın
        Kış aylarında ciltte görülen kuruluk, çatlama ve pullanma hem estetik hem de sağlık açısından sorunlara yol açabiliyor. Cildi soğuk havanın olumsuz etkilerinden korumanın yolları ise oldukça basit.

        KIŞ AYLARINDA CİLDİN DAHA HASSAS HALE GELMESİ

        Soğuk kış günlerinde hava koşullarının etkisiyle cilt daha hassas bir yapıya bürünür. Kış mevsimi, cildin üst tabakasını olumsuz etkileyerek onu daha kırılgan hale getirir. Soğuk hava nedeniyle kan dolaşımının yavaşlaması, cildin kurumasına yol açar. Bu durum, cildi dış etkenlere karşı koruyan doğal bariyerin zayıflamasına ve ciltteki yağ oranının azalmasına neden olur. Sonuç olarak cildin nem ihtiyacı önemli ölçüde artar.

        Nem ihtiyacı karşılanmayan ciltte kış aylarında egzama gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra, özellikle el ve ayaklarda oluşan çatlaklar ve yaralar, farklı mikroorganizmaların cilde girişini kolaylaştırarak çeşitli cilt enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Soğuk havalarda koruyucu özelliği zayıflayan cilt, daha fazla onarım ve bakıma ihtiyaç duyar.

        Egzamaya ne iyi gelir?
        Egzamaya ne iyi gelir?
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları
        Grip olmadan kışı atlatmanın yolları

        CİLT KURULUĞUNUN OLUMSUZ ETKİLERİ

        Kış aylarında cilt hızla kurur, kuruyan cilt çatlayarak pul pul dökülmeye başlar. Bu durum özellikle ellerde ve bacaklarda yaraların oluşmasına neden olabilir. Cilt çatladığında, mikroplar ve virüsler deri yoluyla kolayca vücuda girebilir ve enfeksiyonlara yol açabilir. Bu nedenle cilt kuruluğunu önlemek büyük önem taşır.

        CİLT KURULUĞUNU ÖNLEME YÖNTEMLERİ

        Cilt kuruluğunu azaltmak ve cildi güçlendirmek için şu öneriler dikkate alınabilir:

        - Gün içinde yeterli miktarda su tüketilmelidir.

        - Cilt düzenli olarak nemlendirilmelidir.

        - Kullanılan nemlendiricilerin A, E ve C vitamini gibi antioksidanlar içermesine özen gösterilmelidir.

        - Omega-3 yönünden zengin besinler veya takviyeler tercih edilebilir.

        - Kış mevsimine uygun taze sebze ve meyveler tüketilmelidir.

        - Tam tahıllı besinler beslenme düzenine eklenmelidir.

        DUŞ VE TEMİZLİK ALIŞKANLIKLARINA DİKKAT

        Soğuk havalarda sık ve çok sıcak suyla duş almak cildin doğal yağ dengesini bozar. Aşırı sıcak su, cildin daha fazla kurumasına ve kaşıntı, kızarıklık ile kuru egzama gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle:

        - Duş sıklığı azaltılmalı, ılık su tercih edilmelidir.

        - Duş sırasında krem içerikli, nazik temizleyiciler kullanılmalıdır.

        - Duş sonrası cilt henüz nemliyken uygun bir nemlendirici uygulanmalıdır.

        KIŞ GÜNEŞİNDEN VE SOĞUKTAN KORUNMA

        Kış aylarında da güneşin zararlı etkileri devam eder. Dışarı çıkmadan önce güneş koruyucu içeren bir nemlendirici kullanmak faydalıdır. Ayrıca soğuktan korunmak için şapka, atkı, eldiven ve gözlük gibi aksesuarlarla cilt korunmalıdır.

        EL, DUDAK VE YÜZ BAKIMI

        - Eller gün içinde birkaç kez yoğun nemlendirici ürünlerle beslenmelidir.

        - Dudakların kuruyup çatlamasını önlemek için düzenli olarak dudak bakım ürünleri kullanılmalıdır.

        - Yüz, kış aylarında dış etkenlere en çok maruz kalan bölge olduğu için daha özenli bakım gerektirir. Yüz nemlendiricisi mutlaka cilt tipine uygun seçilmelidir.

        Yanlış ürün kullanımı, siyah nokta ve sivilce artışına neden olabilir. Gün içinde yüz yıkanırsa nemlendirici tekrar uygulanmalıdır. Sabun ve paraben içermeyen, yumuşak temizleyiciler tercih edilmelidir.

        GİYİM VE GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

        Yünlü ve sentetik kıyafetlerin doğrudan ciltle temas etmesi kaşıntı ve kuruluğu artırabilir. Bu nedenle pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca kolonya, alkol içeren ürünler ve bilinçsiz kullanılan ilaçlar ciltte alerjik reaksiyonlara yol açabileceğinden kaçınılmalıdır.

        UZMAN DESTEĞİ VE CİLT YENİLEME

        Ciltte belirgin kuruluk, göz altı şişlikleri ve solgun bir görünüm kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebilir. Bu nedenle uygun ürün seçimi için bir cilt uzmanına danışmak önemlidir. Kış aylarında uzman kontrolünde yapılan kimyasal peeling uygulamaları, cildi ölü hücrelerden arındırarak daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

