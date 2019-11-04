Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni konsepti ile bu yıl kanal değişliğine giden dizi, ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İzleyiciler Kuruluş Osman dizisinin oyuncularını ve konusunu da merak ediyor. Peki, Kuruluş Osman 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman oyuncuları ve konusu...

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman'ın henüz ne zaman yayınlanacağı belli değil.

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANLARI

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 1. FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

Diriliş Osman'ın dizisinin ilk sezon oyuncu kadrosunda yer alacak isimler;

Burak Özçivit

Özge Törer

Hazal Subaşı

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Saruhan Hünel

Özge Törer

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN KONUSU

Bilindiği üzere Orhan Bey ve Osman Bey’in kabirleri ise Bursa da bulunan Tophane’de bulunuyor. Osman Bey 1281 – 1326 yılları arasında 45 yıl Osmanlı beyliğinin başında bulunmuştur. Doğum tarihi ise 1258’dir. Osman Bey Selçuklu devletinin önemli beyliklerinden olan ve Kastamonu’da bulunan Çobanoğulları Beyliği’nin yıkılışına kadar onlara bağlı kaldı. Çobanoğulları Beyliği dağılınca Uç beyi olarak Anadolu Selçuklu devletine bağlı devam etti. Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat’ın İlhanlı hükümdarının yanına götürülüp gözaltına alınması üzerine kendi beyliğini kurdu ve bağımsızlığını ilan etti. Sonrasında Ahilerin lideri Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek bu teşkilatın da desteğini sağladı. Osman Bey Bizans Tekfurları ile savaştı ve onlardan Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir’i aldı.

Gücünü sonunda gösteren Osman Bey’in İzmit’e kadar ilerleyince Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey’i durdurmak için bir ordu hazırladı ancak bu ordu Osman Beyin ordusu karşısında üzerine Koyunhisar Savaşı’nda kaybetti.