Kuruluş Osman 16. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelecek bölümünden ipuçları veriyor. Kuruluş Osman'da, Osman Bey Balgay'ın nankörlüklerine ders vermek için çıktıkları yolda, Dündar Bey'in ihanetini de gördü. Dizinin yeni bölümünden 2. fragmanda Osman, Dündar'ı öldürdüğünü açıklıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm detayları haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Dündar Bey'in ölümü benim elimden oldu!"

Osman Bey ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, Osman Bey'e meydan okur. Osman Bey, Dündar'a Moğollarla işbirliği yapmasının bedelini ödetir. Dündar'ın ardından Kayı Obası'nın Beyi kim olacak? Osman Bey tarafından pusuya düşürülen Balgay'ın akıbeti ne olacak?

Oğlunu ve Dündar Bey'i kaybeden Zöhre Hatun ne yapacak? Bala Hatun, Osman Bey'e sırrını açıklayacak mı? Batur'u öldüren Alişar Bey, Konya'dan aldığı destekle nasıl bir hamle yapacak?

KURULUŞ OSMAN 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Osman Bey ve Alpleri Moğollara karşı!

Ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey, Balgay tarafından işkence gören ağabeyi Gündüz Bey'in kurtarabilecek mi? Bala Hatun iyileşebilecek mi? Osman Bey, Dündar Bey'den nasıl hesap soracak? Samsa Çavuş ve Osman Bey yeniden buluşması dengeleri nasıl değiştirecek? Sofia'yı ele geçiren Osman Bey, nasıl bir oyun kuracak?