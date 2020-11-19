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Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 34. son bölüm

Kuruluş Osman 34. son bölümüyle dün akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Dizinin izleyicileri Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanını merak ediyorlar. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin son bölüne bölümüne Targun Hatun’un da Bizans tarafından kaçırılması damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı ve Kuruluş Osman 34. bölüm...

Kuruluş Osman 35. yeni bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 34. son bölüm

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 34. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen ve oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin son bölümü sonrası yeni fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kulucahisar’a İstanbul’dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun’un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir. Osman Bey, Targun Hatun’u kurtarıp Kulucahisar Kalesi’ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt’e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.

Savcı Bey, Geyhatu’nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan’ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul’un Bey’in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir. Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt’e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey’in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar.

Osman Bey’in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi’ni geri alabilecek mi? Targun Hatun’un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey’in beylik kararı obada nasıl karşılanacak?

KURULUŞ OSMAN 35. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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