ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 38. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Merakla beklenen ve oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin son bölümü sonrası yeni fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KURULUŞ OSMAN 38. BÖLÜM

Osman Bey’in yokluğunda Dündar Bey ve Savcı Bey’in girişimleri ile Kayı Obası’nda yeni bey seçimi için Toy toplanmasına karar verilir. Kulucahisar Kalesi’ni kaybetmenin acısıyla Geyhatu’ya giderek kendisine tuzak kuranın Yavlak Arslan olduğunu açıklayan Nikola, Targun Hatun’u ise Kayı beylerinin yemeğini zehirlemesi için görevlendirir.

Osman Bey, Moğol tehdidine karşı Geyhatu’yla yüzleşmek zorunda kalırken, Ertuğrul Bey’den gelen haber obada bomba etkisi yaratır. Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’den gelen haber ne?

Savcı ve Dündar Beyler, Toy’dan istediğini alabilecek mi? Osman Bey, Bizans-Moğol kıskacından kurtulmak üzere kiminle ittifaka gidecek? Targun Hatun, Nikola’dan aldığı zehirle ne yapacak? Flatyos, Osman Bey’i ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracak? Bala Hatun ve Targun Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak?