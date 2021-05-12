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Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 58. son bölüm...

Kuruluş Osman dizisi bu akşam yine heyecan dolu bir bölümü geride bıraktı. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemini anlatan dizinin bu akşamki bölümüne Osman Bey'in Bala Hatun ile ilgili verdiği karar damga vurdu. Peki Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kuruluş Osman 58. son bölüm...

ATV'nin yeni sezonuyla da ilgi gören dizisi Kuruluş Osman, 58. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu akşamki bölümde oldukça çarpıcı anların yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanı merakla araştırılıyor...

KURULUŞ OSMAN 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeyh Edebalı’nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay’a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey’in gelmemesi üzerine Togay’ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay’a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey’i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı’nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun’a açıklar.

Malhun Hatun, Osman Bey’in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey’in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey’in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay’ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey’den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey’i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kuruluş Osman 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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