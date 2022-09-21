Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Yapım, proje tasarımı ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin bu akşam olup olmadığı dizinin takipçlerininin gündeminde. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor, 4. sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...