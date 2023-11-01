Kuruluş Osman dizisinin 134. bölümünde Boran'ın ölüp ölmeyeceği araştırılıyor. Osman Bey'in yakın arkadaşlarından ve onun sadık alplarından biri olan Boran Alp dizinin yeni bölümünde tuzağa düşürülüyor. Peki, Kuruluş Osman Boran Alp ölüyor mu? Kuruluş Osman'ın Boran Alp'i Yiğit Uçan diziden çıkacak mı? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

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YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Aslen Bosna Hersek'li olan Yiğit Uçan, 11 Aralık 1987'de İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa Filinta Bin Yılın Şafağında dizisi ile yaşayan Yiğit Uçan; Mehmetçik Kutlu Zafer, Söz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi dizilerde rol almıştır. 2012 yılında Betül Uçan ile evlenen Yiğit Uçan'ın bu evliliğinden Ali Doruk isminde bir oğlu bir de Leyla isminde bir kızı vardır.