Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devletinin ilk kuruluş yılları işleniyor. Seyirciler dizi karakterlerini merak ediyor. Kuruluş Osman Cerkutay karakterini kim oynuyor? Kuruluş Osman Cerkutay kimdir?

CERKUTAY NE DEMEK?

Cerkutay öz Türkçede, eski dönem yer tanrısı anlamına geliyor.

ÇAĞRI ŞENSOY KİMDİR?

Şensoy, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini 2000-2004 yılları arasında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nde tamamlayarak Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans eğitimine devam etti.

2002-2012 yılları arasında birçok tiyatro oyununda yer alan ve daha sonra 'Deli Hüseyin Paşa' rolünü oynadığı Muhteşem Yüzyıl: Kösem ve 'Cerkutay' karakteriyle yer aldığı Kuruluş: Osman gibi dizilerde boy göstermiştir.