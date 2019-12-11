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HaberlerMagazin

Kuruluş Osman konusu, oyuncuları ve nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına yeni başlayan diziler arasında yer alıyor. Geçen hafta ekranlara gelen bölümüyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki Kuruluş Osman dizisinin konusu ne? oyuncuları kimler? Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman

Atv ekranlarının iddialı dizisi Kuruluş Osman'ın konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği diziseverler tarafından merak edilmeye başladı. İşte diziye dair detaylar...

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI KİMLER?

BURAK ÖZÇİVİT-OSMAN

NURETTİN SÖNMEZ- BAMSI BEYREK

RAGIP SAVAŞ-DÜNDAR

SARUHAN HÜNEL- ALİŞAR

İSMAİL HAKKI ÜRÜN-SAMSA

AYŞEGÜL GÜNAY DEMİR-ZÖHRE

ALMA TERZİÇ-SOFİA

EMRE BASALAK-GÜNDÜZ

ABDÜL SÜSLER-KALONOZ

EREN HACISALİHOĞLU-BATUR

ÖZGE TÖRER-BALA HATUN

BUSE ARSLAN DENİZ-AYGÜL

ASLIHAN KARALAR-BURÇİN

UĞUR ASLAN-NİZAMEDDİN

AÇELYA ÖZCAN-AYŞE HATUN

YİĞİT UÇAN-BORAN

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman’dı… Karanlığın içinde ona yol gösteren “aşk” oldu…

Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını “aşkla” gördü.

Gücünü kılıcından değil, “aşktan” aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını “aşkla” verdi.

72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş’un adı oldu…

Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, “ilahi aşkla” kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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