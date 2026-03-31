        Kuryeye silahlı saldırı

        Kuryeye silahlı saldırı

        Fatih'te Balabanağa Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan yabancı uyruklu kurye Arif İsmailov, başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan İsmailov, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Kuryeye silahlı saldırı

        Fatih’te özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov, kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda başından yaralandığı belirlenen İsmailov kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Balabanağa Mahallesi Zeynep Kamil Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, özel bir lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov sokakta yanına gelen kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahla başından vuruldu.

        Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen İsmailov, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak çevrede incelemelerde bulunurken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 31 Mart 2026 (İran'dan Körfez Ülkelerine Misilleme)

        İran'dan Körfez ülkelerine misilleme. İran Hürmüz'den geçiş ücreti alacak. Ekrem İmamoğlu'na yeni soruşturma. Suç örgütü "Baybaşinler"e ağır darbe. İstanbul'da sağanak etkisini artırdı. İstanbul'da polis servisi kaza yaptı. Emine Erdoğan'dan sıfır atık mesajı. İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. E...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"