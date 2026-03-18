Kuryeyi darp edip ayağını ezdi!
İstanbul'da trafikte bir dehşet daha yaşandı. Çekmeköy'de meydana gelen tartışmada otomobil sürücüsü aracıyla kuryenin ayağını ezdi
Giriş: 18.03.2026 - 17:55 Güncelleme:
İstanbul Çekmeköy'de trafikte çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, aracıyla motosikletli kuryenin ayağının üzerinden geçti.
AA'da yer alan habere göre Çekmeköy'de bir otomobil sürücüsü ile motosikletli kurye arasında tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki itişme ve küfürleşmenin yaşandığı olay, kuryenin kask kamerasıyla kayda alındı.
Kurye "Elimde video var, karakolda görüşeceğiz seninle." derken, aracına binen sürücü otomobili kuryenin üzerine sürdü.
Bağırarak yere düşen kuryenin ayaklarının ezildiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
