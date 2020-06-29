Makarna salatasının en büyük rakibi, içindeki malzemelerle rengârenk, ana yemeklerin yanında çok hoşa giden lezzetli kuskus salatası tarifi vereceğim sizlere. Çocuklarınız da bu salatayı severek yiyeceklerine emin olabilirsiniz.
Kuskus salatası için gereken malzemeler:
- Bir su bardağı kuskus
- 1 adet kırmızıbiber bir tutam dereotu
- Bir tutam maydanoz
- 5 adet kornişon turşu
- Yarım limon suyu
- Yarım su bardağı konserve mısır
- 3-4 dal taze soğan
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Kuskus salatası yapılışı:
- Kuskusu, kaynamış su dolu bir tencerede yumuşayana kadar haşlayın.
- Kırmızıbiber ve kornişon turşuları küçük parçalara ayırın.
- Dereotunu, maydanoz ve taze soğanı ince ince kıyın.
- Haşladığımız kuskusları bir süzgece alıp soğumasını bekleyin.
- Derin bir salata kâsesine, haşlanmış ve soğumuş olan kuskusu ekleyin.
- Biber, kornişon turşu ve konserve mısırı da ilave edin.
- İnce kıyılmış taze soğan, maydanoz ve dereotunu da katın.
- Yarım limonun suyunu sıkın, Zeytinyağı ve tuz ile birlikte karıştırın, salatanın üzerine dökün.
- Salatamız hazır.
- Afiyet olsun...
Püf Noktası:
- Salata sosunuza isteğinize göre baharat ve portakal suyu gibi daha tatlı karışımları kullanmayı tercih edebilirsiniz.
- İçine katılacak malzemeleri küçük küpler halinde doğrayın.
- Yeşillikleri de ince ince olacak şekilde doğrayın.
- Arzu edilirse yoğurt ilave edilerek de Bu salatayı hazırlayabilirsiniz.
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