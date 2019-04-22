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Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu, havaların son günlerde inanılmaz soğuduğunu ve bu durumun Afrika'dan gelen ve Türkiye'yi göç etmek amacıyla kullanan birçok kuşu etkilediğini dile getirdi.
AA'nın haberine göre, söz konusu kuş türlerinin Türkiye'ye geldiği dönemin nisan ayına denk geldiğini belirten Yoğurtcuoğlu, bu dönemde gelen kuşların doğal besin kaynağının sinekler ve böcekler olduğunu ifade etti.
Hava sıcaklığının yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düştüğü bu günlerde kuşların aç kaldığına dikkat çeken Yoğurtcuoğlu, şöyle konuştu:
"Bu hayvanlar ülkemize sineklerin, böceklerin çıktığı zaman, nisan ayında geliyor. Soğuk havaların yüzünden sinekler ve böcekler ortadan kayboluyor. Bu sebepten de milyonlarca kuş şu an beslenemediği için güçsüz ve halsiz düşüyor".
Kuşların doğru şekilde beslenmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Yoğurtcuoğlu, şu bilgileri verdi "Öncelikle kuşu doğru şekilde beslemek önemli. Kesinlikle bilmediğiniz bir kuşu yanlış şekilde beslemeyin. Bunu da şöyle anlayabilirsiniz: Bir kuşu yerde güçsüz ve kıpırdamayan şekilde buluyorsanız ve yarası yoksa muhtemelen soğuktan dolayı güçsüz düşmüş, enerjisi bitmiş bir durumdadır. Önce böcekle mi besleniyor, tohumla mı besleniyor bunu anlamanız lazım. Ufak kuşlarda gagasına bakarak bunu anlayabilirsiniz. Eğer gagası inceyse böcekle beslenen kuştur, kalınsa genellikle tohumla beslenen kuşlardır."
Soğuk havalarda birçok sinekkapan ile çıvgın türünün, ebabil kuşlarının sinek ve böcek bulamadığı için aç kaldığını ifade eden Yoğurtcuoğlu, bu tür kuşlara verilebilecek birkaç besin türünün olduğunu kaydetti.
Yoğurtcuoğlu, söz konusu kuşlara kesinlikle ekmek verilmemesi gerektiğinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ekmek normalde hiçbir kuşa verilmez. O bizim büyük bir yanlışımız. Uzun vadede onlarda ciddi bir tehlike yaratıyor. Kesinlikle ekmek vermeyin. Suyu kesinlikle burun deliklerine koymayın. Ağzının içinde dibe de sokmayın. Ufak bir şırıngayla gagasına koysanız suyu içerler. Onun dışında çok ufak parçalar halinde kıymayı ağzının içine koyup ufak bir çubuk yardımıyla veya kürdanın sivri kısmını keserek ağzına doğru ittirebilirsiniz. Bu ona geçici bir benzin sağlayacaktır."
Yabani kuşların evcilleştirilemeyeceğine dikkati çeken Yoğurtcuoğlu, bu mevsimde buldukları kuşları besleyen vatandaşlara, baktıkları kuş iki üç gün içinde kendine gelmediyse en yakın ilgili kuruma haber verip yardım istemeleri gerektiği uyarısında bulundu.
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