Oruç ibadeti, imsak vaktinden iftar zamanına kadar belirli fiillerden uzak durmayı gerektirir. Ancak kişinin iradesi dışında gerçekleşen bazı durumlar, orucun geçerliliği konusunda soru işaretleri oluşturabilir. Mide bulantısı, rahatsızlık veya ani kusma gibi durumlar da bu kapsamda değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kusma konusunu ele alırken özellikle kusmanın isteyerek mi yoksa istem dışı mı gerçekleştiğini esas alır. Bu ayrım, orucun bozulup bozulmadığını belirleyen temel ölçüt olarak kabul edilmiştir.

KUSMAK ORUCU BOZAR MI?

Peki kusmak orucu bozar mı? Bu sorunun cevabını merak eden birçok kişi vardır. Özellikle Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte internet üzerinde en sık araştırılan soruların başına girmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre kendiliğinden meydana gelen kusma orucu doğrudan bozmaz. Kişinin mide bulantısı yaşaması veya rahatsızlık nedeniyle istem dışı kusması durumunda oruç geçerliliğini korur. Çünkü bu tür bir kusma, kişinin iradesi dışında gerçekleşmektedir.

Ancak yine de bu eylem kişinin kendi isteğiyle, parmak sokmak veya benzeri bir yöntemle kusması halinde gerçekleşirse oruç bozulur. Bu durumda ayrıca kusma miktarı da önemlidir. Ağız dolusu kusma gerçekleşirse oruç bozulur ve kaza edilmesi gerekir. DİYANETE GÖRE KUSMAK ORUCU BOZAR MI? Diyanet’e göre kusmak orucu bozar mı? Din İşleri Yüksek Kurulu’nun açıklamalarına göre kusmanın orucu bozup bozmadığı kusmanın şekline bağlıdır. İstem dışı kusma doğrudan orucu bozma özelliğine sahip değildir. Ancak bilerek kusmak, orucu doğrudan bozan fiiller arasında yer alır. Bu nedenle dikkatli olunmalıdır. Diyanet görüşüne göre ağız dolusu kusma gerçekleşmişse ve kişi bunu bilerek yapmışsa oruç bozulur. Buna karşılık kusma istemsiz gerçekleşmişse ve ağız dolusu olsa bile oruç bozulmaz. Bu nedenle kusmanın irade ile olup olmadığı dini hüküm açısından belirleyici kabul edilmiştir. Sonuç olarak bilinçli kusma olursa oruç bozulur. SAHURDAN SONRA KUSULURSA NE OLUR? Sahurdan sonra kusulursa ne olur? Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre sahur vaktinden sonra yani imsak vaktinden sonra kusmak oruç açısından değerlendirilir. Eğer kusma istem dışı gerçekleşmişse oruç bozulmaz ve kişi orucuna devam edebilir. Ancak sahurdan sonra bilerek kusulması durumunda oruç bozulur ve o günün orucu kaza edilmelidir. Bu noktada sahur vakti değil, imsak sonrası zaman dilimi esas alınır. İmsak girdikten sonra gerçekleşen bilinçli kusma orucu geçersiz kılar.