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Kuşu enkazda ölen Emir'e sürpriz

Adıyaman'da oturdukları ev depremde yıkılan 9 yaşındaki Emir Altıntaş'ın Limon adlı kuşu, enkazda öldü. Ailesiyle Afyonkarahisar'a gelerek yurda yerleşen ve burada okula başlayan Emir'e yeni bir kuş hediye edildi. Emir, kuşa Limon adını verdi

Kuşu enkazda ölen Emir'e sürpriz
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerde Emir Altıntaş'ın ailesiyle birlikte Adıyaman'da oturduğu ev de yıkıldı.

DHA'nın haberine göreDeprem sırasında babaannesinin yanında olan Emir Altıntaş ve ailesi yara almadan kurtuldu. Emir Altıntaş'ın severek baktığı ve 'Limon' adını verdiği muhabbet kuşu ise yıkılan evlerinin enkazında öldü.

Depremin ardından Emir Afyonkarahisar'a gelen aile, Çiğiltepe Yurt Müdürlüğü'ne yerleştirildi.

YENİ KUŞU TESLİM EDİLDİ

4'üncü sınıf öğrencisi Emir Altıntaş, deprem nedeniyle uzatılan sömestr tatilinin ardından Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi'nde oluşturulan sınıfta yeniden eğitime başladı. Depremzede çocuklara destek için oyuncak kampanyası düzenleyen Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu yöneticileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile birlikte birkaç gün önce Emir'in eğitim aldığı okula geldi.

Milli Eğitim Müdürü Sünnetci, Emir Altıntaş'ın durumundan bahsederken, çocuğun ölen kuşunun yerine bir kuş istediğini söyledi. Bunun üzerine hemen organize olan okul yöneticileri ve öğretmenleri, Emir'e bir kuş ve kafes aldı. Kafese konulan kuş, 21 Şubat'ta protokol üyeleriyle birlikte okulu ziyaret eden Vali Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından Emir'e teslim edildi.

"SINIFIN MASKOTU OLACAK GALİBA"

Büyük mutluluk yaşayan Emir Altıntaş, Vali Yiğitbaşı'nın sorusu üzerine yeni kuşuna da 'Limon' adını verdiğini söyledi. Vali Yiğitbaşı, Emir'e kuşu işaret ederek, "Sınıfın maskotu olacak galiba" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci de Emir'e, kuşu sınıfta besleyebileceğini söyledi.

Aldığı kuşuyla sırasına oturan Emir Altıntaş, "Eski kuşumun yerine bu oldu. Çok güzel bir kuştu diğeri. Diğer kuşumun yerini tutar mı bilmiyorum. Mutluyum, çok teşekkürler. Binada oturuyorduk, o an deprem olmuştu ama biz babaannemlerdeydik. Kuşum kafesteydi. O zaman öldü. Onun için çok üzgünüm" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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