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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da ahşap ev alev alev yandı: 1 ölü

        Kütahya'da ahşap ev alev alev yandı: 1 ölü

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 01:53 Güncelleme: 18.11.2023 - 01:55
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        Kütahya'da ahşap ev yangını: 1 ölü
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        Esatlar köyünde iki katlı ahşap bir evden alevler yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İlk olarak köylülerin müdahale ettiği yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangını söndüren Emet ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangından dolayı çöken evin enkazında burada yalnız ikamet eden Havva Nerkiz’in (78) cansız bedenini buldu.

        Yaşlı kadının cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kütahya
        #Emet
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