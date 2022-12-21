Kütahya'da din görevlilerine belge 0:00 / 0:00

İHA

Kütahya'da, İl Müftülüğü tarafından merkez ile Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde düzenlenen kursta Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ı Kerim Meali, İlmihal Bilgisi, Dini Musiki ve Din Görevliliği Formasyonu derslerinde toplam 240 kredilik talim ve tashih-i huruf programı uygulandı.

İl merkezinde 11 olmak üzere Tavşanlı ve Gediz ilçelerinde açılan programa 8'i kadın Kur'an kursu öğreticisi toplam 30 görevli katıldı. İl Müftüsü Demirtaş, İl Müftülüğünde açılan kursta başarı gösteren personele katılım belgesi verdi.

Programa ilişkin İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nca görevi başındaki cami görevlileri ve Kur'an Kursu personeline yönelik birçok başlıkta kurs programları yapılmaktadır. Musiki Kursu, Ezan Kursu, Hitabet Kursu , Hüsni Tilavet Kursu, Talim ve Tashih-i Huruf Kursu gibi kurs programları düzenlenmektedir. Bu çerçevede Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashih-i huruf ve meharic-i hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an- ı Kerim'i usulüne uygun güzel bir şekilde okumalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Talim Ve Tashih-İ Huruf kurslarımız sona erdi."