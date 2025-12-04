Habertürk
Habertürk
        Kütahya'da evin duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, eşi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 02:36 Güncelleme: 04.12.2025 - 02:36
        Otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hasan Hüseyin Kazan (69) idaresindeki otomobil, Sefa köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin duvarına çarptı.

        Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Hasan Hüseyin ile eşi Naziye Kazan (67), sağlık ekiplerince Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Naziye Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf: AA

