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HaberlerGündemGüvenlikKütahya'da jandarma binasına 12 el ateş eden saldırgan yakalandı! İşte saldırı anı! - Haberler
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Kütahya'da jandarma binasına silahla ateş açan şüpheli yakalandı

Kütahya Valisi Ali Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Olayda terör şüphesi yok. Çok şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Köprücek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğu tespit edilen şahıs, yapılan müzakereler sonucunda güvenlik güçlerine teslim oldu" dedi

Kütahya
AA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen G.K, henüz belirlenemeyen nedenle binaya doğru pompalı tüfekle 12 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayın ardından güvenlik güçleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli daha sonra teslim oldu.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

İHA'nın haberine göre, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı'nın hizmet binasına ateş eden şahıs, cep telefonu kamerası ile işte böyle görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, G. K. isimli kişi aracı ile Jandarma Komutanlığı'nın önüne geldi. Otomobilinden inip jandarma binasına 12 el ateş eden G. K.'nın saldırısı, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, olayda terör şüphesinin bulunmadığını belirterek, "Çok şükür herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı." dedi.

Olayın yaşanmasının hemen ardından kaçan ve kısa sürede kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için emniyet ve jandarma ekiplerinin çalışma başlattığını vurgulayan Vali Çelik, "Ekiplerimiz şahsın Köprücek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda olduğunu tespit ettiler. Daha sonra telefonla ulaşılan zanlıyla yapılan müzakereler sonucunda G.K. güvenlik güçlerine teslim oldu." diye konuştu.

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