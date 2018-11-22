Kütahya'da, başkasının yerine Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) giren ve "joker" diye tabir edilen kişileri organize ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Abdülkadir B., Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

SERBEST KALMIŞTI, TUTUKLANDI!

AA'da yer alan habere göre şüpheli Abdülkadir B., emniyetteki işlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla katıldığı Şanlıurfa'daki mahkemece tutuklandı. Abdülkadir B., Kütahya'daki soruşturma kapsamında 5 Kasım'da gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ