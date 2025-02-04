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        Haberler Gündem Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 12 şüpheli yakalandı

        Kütahya'da sosyal medya hesaplarından silah ve mühimmat görseli paylaşan 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 18:06 Güncelleme: 04.02.2025 - 18:06
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        Silah görseli paylaşan 12 kişi yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya üzerinden tüfek, tabanca ve mühimmat görseli paylaşan kişilere yönelik çalışma yaptı.

        Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, söz konusu görselleri paylaştıkları tespit edilen sosyal medya kullanıcılarının adresleri belirlendi.

        Kent merkezindeki 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerdeki aramalarda 10'u ruhsatsız 13 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ile çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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