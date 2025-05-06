Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
Kütahya'da, muhasebeci olan 33 yaşındaki Gökhan Demir, annesi tarafından odasında bilgisayarının başında ölü bulundu. Demir'in, şüpheli görülen ölümü üzerine soruşturma başlatıldı
Kütahya'da yürek yakan bir olay yaşandı. Fuatpaşa Mahallesi’nde ailesiyle oturan muhasebeci Gökhan Demir (33), annesi M.D. (55) tarafından odasında, bilgisayarın başında hareketsiz halde bulundu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİGökhan Demir, 33 yaşında hayata veda etti.
DHA'daki habere göre ihbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU
Demir’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Demir’in ölümü şüpheli görülürken, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.