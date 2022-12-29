Özel gereksinimli öğrencilerini sınıfta tıraş ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel gereksinimli öğrencilerini sınıfta tıraş ediyor

DHA

Özel gereksinimli öğrencilerini sınıfta tıraş ediyor


Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmeni Nihat Koçer (26), kuaförde uzun süre vakit geçiremeyen özel gereksinimli öğrencileri için tıraş makinesi alıp saçlarını sınıfta kesmeye başladı. Öğrencilerimizden birinin ağır düzeyde zihin engelli olduğunu ifade eden Koçer, "Öğrencimizin dikkat süresi berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli değil. Pandemide kendi üzerimde öğrendiğim, amatör şekilde yaptığım berberliği öğrencilerimin de ihtiyacını gidermek amacıyla sınıfta oyunlarla tıraşlarını yapıyorum" dedi.
Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokul özel eğitim sınıfı öğretmeni Nihat Koçer, özel gereksinimli öğrencilerinin ailesiyle saç kestirmek için gittikleri kuaförde uzun süre kalamadıklarını ve bu konuda velilerin de büyük sıkıntı yaşadığını öğrendi. Pandemi döneminde evde tıraş olabilmek için aldığı tıraş makinesini, internet üzerinden kullanmayı öğrenen Koçer, öğrencilerini sınıfta tıraş etmeye başladı. Özel gereksinimli öğrencilerinin dikkat sürelerinin berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli olmadığını ifade eden Koçer, "Pandemi döneminde berberler kapalı olduğu için bir tıraş makinesi aldım. Kendimi tıraş etmek için videolar izleyip kendimi geliştirdim. Pandemi bittikten sonra öğrenciler okula gelmeye başladığı zaman öğrencilerimi tıraş etmeye başladım. Çünkü öğrencilerimizden biri ağır düzeyde zihin engelli, yine diğer iki öğrencimizin dikkat süresi berber koltuğunda uzun süre oturmaya elverişli değil. Bu yüzden kendi üzerimde öğrendiğim, amatör şekilde yaptığım berberliği öğrencilerimin de ihtiyacını gidermek amacıyla belli aylarda düzenli olarak onların tıraşlarını yapıyorum" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZ ÇOK KEYİF ALIYOR'
Öğrencilerini tıraş sırasında bilgisayar oyunu ve çizgi filmlerle de oyaladığını ve sıkılmadan tıraş olmalarını sağladıklarını anlatan Koçer, "Biz öğrencilerimizi onların özelliklerine göre ayarladığımız sınıfta bilgisayar olsun, çizgi filmler olsun, mola vererek, oyun oynayarak tıraş etmek, tıraş işlemlerini tamamlamak şeklinde bir proje tasarladık. Çocuklarımız çok keyif alıyor, bazen sıkılabiliyorlar, o koltukta otururken biz bile çok sıkılıyoruz. Bu çocuklarında sıkılması normal" diye konuştu.  
'UYGULAMASI FEDAKARLIK VE ÖZVERİ İŞİDİR'
Atatürk İlkokulu Müdürü Pelin Solak da öğrenci velilerinin uygulamadan çok memnun olduklarını söyledi. Öğretmen Koçer´in fedakar ve özverili davrandığını belirten Solak, "Özel eğitim sınıfı öğrencilerimizin velileri çocuklarının berbere gitmekte sıkıntı yaşadıklarını, çocukların o ortamdan kaçmak istediğini, tıraş olmak istemediklerini dile getirdi. Öğretmenimiz Nihat Koçer, düzenli bir şekilde çocukları bildikleri ve tanıdıkları sınıf ortamında tıraş etme işini kendisinin yapabileceğini söyledi. Nihat öğretmenimizin yürütmüş uygulama fedakarlık ve özveri işidir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz Nihat öğretmenimiz sayesinde daha rahat ve güvenli bir ortamda tıraş oluyorlar. Bundan öğrencilerimiz ve aileleri memnun, mutlu, biz okul idaresi olarak herkesten daha çok mutluyuz" dedi.
Öğretmen Nihat Koçer´in özel gereksinimli öğrencilerini saç tıraşı yaptığı uygulamanın ilçede de memnuniyetle karşılandığını anlatan Solak, başka okullardan da özel öğrencilerin tıraş olmak için gelmeye başladığını sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY
2022-12-29 11:05:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kütahya'da devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi ...
Kütahya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası
Kütahya'da hastanede hemodiyaliz hastalarının yaptığı resimler sergilendi
YEREL HABERLER Kütahya'da hastanede hemodiyaliz hastalarının yaptığı ...
(Görüntülü) KÜTAHYA?DA 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÜTAHYA?DA 1 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Kütahya’da 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Kütahya’da 3 bin 104 kişiye evlilik eğitimi verildi
Kütahya´da 1 ton 76 litre sahte içkiye 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya´da 1 ton 76 litre sahte içkiye 1 gözaltı
Kütahya'da jandarma operasyonunda 1076 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kütahya'da jandarma operasyonunda 1076 litre sahte ...
(Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI; 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAFİF TİCARİ ARAÇ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI; ...
Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
(Görüntülü)ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ...
Üçüncü kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Üçüncü kez uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.