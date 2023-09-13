Ekskavatörle kaçak kazı yapan 11 kişiye suçüstü

Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tıraz köyü yakınlarında define amaçlı kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgede yapılan araştırmada; M.G., O.D.Y, S.C.T., M.T., C.D., H.İ.P., İ.Z., ve K.S. ekskavatör ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 11 şüpheli, ifadeleri için Domaniç Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.