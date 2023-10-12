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        Kütahya'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü

        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 1 hektarlık alan, zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 12.10.2023 - 16:05
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        Kütahya'da orman yangını; 1 hektar alan zarar gördü
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        KÜTAHYA'nınDomaniç ilçesindeki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. 1 hektarlık alan, zarar gördü.

        Tıraz köyü Bileyik Yaylası mevkisinde, öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla harekete geçen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, 3 arazöz ve çok sayıda personel ile alevlere müdahale etti. Çalışmalara helikopter de katıldı. Yangın, erken müdahale ile büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 1 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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