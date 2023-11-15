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        Kütahya'da, dereye uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        KÜTAHYA´nınGediz ilçesinde, dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 04:28 Güncelleme: 15.11.2023 - 04:28
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        Kütahya'da, dereye uçan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA´nınGediz ilçesinde, dereye düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Gediz-Murat Dağı Karayolu'nun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gediz´den Murat Dağı istikametine giden Adnan Soylu (47) yönetimindeki motosiklet, İlçe Jandarma Komutanlığı yakınlarındaki köprüye geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Adnan Soylu´nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Soylu´nun cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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