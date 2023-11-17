Evinde çıkan yangında öldü

KÜTAHYA´nınEmet ilçesinde, 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Havva Nerkiz (78) hayatını kaybetti.

Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde Havva Nerkiz´in tek başına yaşadığı 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale etti. Yangın güçlükle söndürülürken, evde yapılan incelemede Havva Nerkiz´in cansız bedeni bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nerkiz´in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.