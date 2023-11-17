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        Evinde çıkan yangında öldü

        KÜTAHYA´nınEmet ilçesinde, 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Havva Nerkiz (78) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 15:58 Güncelleme: 17.11.2023 - 16:00
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        Evinde çıkan yangında öldü
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        KÜTAHYA´nınEmet ilçesinde, 3 katlı ahşap evde çıkan yangında Havva Nerkiz (78) hayatını kaybetti.

        Emet ilçesine bağlı Esatlar köyünde Havva Nerkiz´in tek başına yaşadığı 3 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede tüm evi saran alevlere müdahale etti. Yangın güçlükle söndürülürken, evde yapılan incelemede Havva Nerkiz´in cansız bedeni bulundu. Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Nerkiz´in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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