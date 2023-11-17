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        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi

        KÜTAHYA´nınEmet ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ve bir insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası, polisi alarma geçirdi. Kafatası incelenmeye alınırken, özel eğitimli köpekler bölgede arama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 17.11.2023 - 19:40
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        Kütahya´da bulunan kafatası polisi alarma geçirdi
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        KÜTAHYA´nınEmet ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan ve bir insana ait olabileceği değerlendirilen kafatası, polisi alarma geçirdi. Kafatası incelenmeye alınırken, özel eğitimli köpekler bölgede arama yaptı.

        Emet ilçesindeki sanayi sitesinde kafatası görenler polise haber verdi. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü, kafatasının bulunduğu alanı güvenlik şeridine alarak inceleme başlattı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü´nden getirilen özel eğitimli köpekler de kafatasının bulunduğu bölgede arama yaptı. Köpekli aramada da herhangi bir ize rastlanmadı. Kafatasının bir sokak köpeği tarafından bulunduğu ve alana bırakıldığı ya da eski mezardan sokak hayvanlarının kafatasını aldığı değerlendirildi. Bulunan kafatasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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