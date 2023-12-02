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        Husumetli olduğu muhtar arkadaşını öldüren muhtar, tutuklandı

        KÜTAHYA'nınEmet ilçesinde tartıştığı arkadaşı Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara´yı (38) tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki esnaf İsmail Algül´ü (41) de ağır yaralayan Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 20:38 Güncelleme: 02.12.2023 - 20:40
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        Husumetli olduğu muhtar arkadaşını öldüren muhtar, tutuklandı
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        KÜTAHYA'nınEmet ilçesinde tartıştığı arkadaşı Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara´yı (38) tabancayla vurarak öldürüp, yanındaki esnaf İsmail Algül´ü (41) de ağır yaralayan Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz (35), tutuklandı.

        Olay, dün gece 22.15 sıralarında Kapaklıca Mahallesi´nde meydana geldi. Kapaklıca Mahallesi Muhtarı Mehmet Duymaz, kahvehanede, aralarında husumet olan Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duymaz, tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Harun Kara ile yanındaki İsmail Algül kanlar içerisinde yığılırken, Duymaz ise olay yerinden kaçtı. Kara ve Algül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Harun Kara, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        CİNAYET ZANLISI MUHTAR TUTUKLANDI

        Olayın ardından kaçan Mehmet Duymaz ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Duymaz, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme ve kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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