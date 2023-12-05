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        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz Türkiye´mizin yeni vizyonunu inşa edecek gençler yetiştirmek

        MİLLİEğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, temel hedeflerinin Türkiye´nin yeni vizyonunu inşa edecek gençleri yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Özellikle de milli manevi değerlerini kazandırarak, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkarak özgüvenli bir şekilde yetiştirilmesi için müfredatlardaki güncellemeler, sadeleştirmeler, öğretmenlerimize yönelik yapılacak eğitim çalışmaları bu yapacağımız çalışmaların merkezini oluşturacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 22:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 22:20
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        Bakan Yardımcısı Yılmaz: Temel hedefimiz Türkiye´mizin yeni vizyonunu inşa edecek gençler yetiştirmek
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        MİLLİEğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, temel hedeflerinin Türkiye´nin yeni vizyonunu inşa edecek gençleri yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Özellikle de milli manevi değerlerini kazandırarak, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkarak özgüvenli bir şekilde yetiştirilmesi için müfredatlardaki güncellemeler, sadeleştirmeler, öğretmenlerimize yönelik yapılacak eğitim çalışmaları bu yapacağımız çalışmaların merkezini oluşturacak" dedi.

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, bir dizi ziyaret kapsamında Kütahya´ya geldi. AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Yılmaz, partililerle bir araya geldi. AK Parti hükümetleri döneminde eğitime önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Özellikle sayın bakanımızın medyadaki açıklamalarına baktığınızda temel hedefimizin Türkiye´mizin yeni vizyonunu inşa edecek şekilde, gençlerimizin her yönden yetiştirilmesi, özellikle de milli manevi değerlerini kazandırarak, kendi medeniyet değerlerine sahip çıkarak özgüvenli bir şekilde yetiştirilmesi için müfredatlardaki güncellemeler, sadeleştirmeler, öğretmenlerimize yönelik yapılacak eğitim çalışmaları, bu yapacağımız çalışmaların merkezini oluşturmakta. Bakanımız bunları zaten sizin de bildiğiniz gibi kamuoyunda paylaşmakta. Ama buna biraz daha sabırlı ve biraz daha sükunetle çalışmamız gerekiyor" dedi.

        Kadınlar ve özellikle de annelerin, çocukların eğitiminde çok önemli bir rol aldığını anlatan Bakan Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi:

        "Bir de şu bir gerçek, bakanımız sık sık bunu vurgular; eğitim meselesi sadece okulların öğretmenlerin meselesi değil. Şu salonda bulunan her bir kardeşimiz iyi bilir ki, hepimiz ilk eğitimimizi aileden alırız. Annemizden, babamızdan alırız. Onun için biz toplum içinde, `iyi bir aile terbiyesi görmüş´ deriz. Arapça da bir söz vardır, `Anne okuldur´. Bu söz benim çok hoşuma gider. Hakikaten de anneler okuldur. Bizi annelerimiz yetiştirdiler. Bu nesli yetiştirdiler ve inşa ettiler. Dolayısıyla biz kadınlarımızı, annelerimizi ve kız çocuklarımızı eğitim noktasında ne kadar güçlendirirsek, ailede onların, çocukların yetiştirilmesinde eğitiminde, terbiyesinde ne kadar güçlendirebilirsek ve yine aynı şekilde babaların süreçte çocuklarıyla eğitim noktasında ilgilenmesini ne kadar güçlendirebilirsek, yani özetle aileyi ne kadar bu işin içerisine çekebilirsek eğitimde güçlü olabiliriz."

        AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay da eğitim alanında tüm Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapıldığını belirterek, ziyaretinden dolayı Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti.

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