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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Kütahya'da konferansta konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "1923'ten AK Parti iktidarına, yani 2002 yılına kadar atanan öğretmen sayısı 530 bin. 2003'ten 2023'e kadar atanan öğretmen sayısı ise 750 bin. Hatta bu rakamı geçti bile. Dolayısıyla öğretmen normunda ciddi bir açıklık kapatılmış oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 18:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 18:55
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz Kütahya'da konferansta konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "1923'ten AK Parti iktidarına, yani 2002 yılına kadar atanan öğretmen sayısı 530 bin. 2003'ten 2023'e kadar atanan öğretmen sayısı ise 750 bin. Hatta bu rakamı geçti bile. Dolayısıyla öğretmen normunda ciddi bir açıklık kapatılmış oldu." dedi.

        Yılmaz, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesince düzenlenen, "Öğretmenlik Mefkuremiz ve Geleceğin Eğitimcileri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, insan için ruh ne ise milletler için de mefkurenin aynı anlamı ifade ettiğini söyledi.

        Türklerin Anadolu'ya gelişi, Anadolu'dan 3 kıta yayılışı ve 600 yılı aşkın bir cihan devleti olmasının mefkureyle gerçekleştiğini anlatan Yılmaz, "Bizim mefkuremiz tabii öncelikle adalet. Sonra iyilik, şefkat ve merhamet. Yani ne kadar değerler varsa kadim kültürümüzde, medeniyetimizde bunlar mefkuremizin özünü oluşturuyor." ifadesini kullandı.

        Yılmaz, öğretmen adaylarının mesleğe başlamadan önce alan bilgisine hakim olmaları gerektiğini vurguladı.

        Bu anlamda eksikliklerin olduğuna dikkati çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Mesleğimize kendimizi daha iyi hazırlayabilmek için bazı temel esaslara ihtiyacımız var. Bunlardan birisi alan bilgisi. Mesleki yeterlilikte çok iyi olmamız lazım. Kendi alanınızla ilgili özellikle okumalar yaparak, sadece ders hocalarımızın size vermiş olduğu kitaplarla, makalelerle, tezlerle, yetinmeyerek çok yönlü bir okuma gerçekleştirirseniz mesleki noktada sorun yaşamazsınız. Öğretmen adaylarımızın, eğitim fakültesi mezunlarımızın alan bilgisi testlerinde eksiklikleri var. Ben bu konuda özellikle buradaki hocalarımdan da öğrencilerimize daha çok ağırlık vermelerini ve alan bilgisi noktasında kendilerini iyi yetiştirmeleri için derslerini sıkı tutmalarını arzu ediyoruz. Üniversiteden bırakın bir yıl sonra mezun olsun ama bu alanı çok iyi bilmesi lazım.”

        Yılmaz, öğretmen atamalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

        "1923'ten AK Parti iktidarına, yani 2002 yılına kadar atanan öğretmen sayısı 530 bin. 2003'ten 2023'e kadar atanan öğretmen sayısı ise 750 bin. Hatta bu rakamı geçti bile. Dolayısıyla öğretmen normunda ciddi bir açıklık kapatılmış oldu. Bundan sonraki atamalar, emekli olanlar, meslekten bir şekilde ayrılanlar, nüfus artması ve okullaşma oranının artmasıyla yeni açılan dersliklerde ihtiyaç duyulan norm kadrolar ve bir de Allah rahmet eylesin, vefat eden öğretmenler. Öğretmen atamalarını düşündüğümüzde ortaya çıkan açığa göre öğretmen ataması gerçekleşiyor. Kamu kaynaklarının da sağlıklı bir şekilde kullanılması gerekiyor. İhtiyaç olmayan bir yere de atama yapamazsınız. Artık öğretmenlik noktasında yarış büyümüştür, adaylarımızın sayısı artmıştır. Atanabilme imkanı için öncelik olarak yapılması gereken KPSS ve ÖABT sınavlarına çok iyi hazırlanmak. Bunun yolu da fakültedeki eğitimleri ciddi tutmaktan geçiyor."

        Konferansın ardından öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Yılmaz'a DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak hediye takdim etti.

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