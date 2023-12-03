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        Kütahya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı

        Kütahya'da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:55
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        Kütahya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı
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        Kütahya’da, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

        Dumlupınar Spor Salonu’ndaki tören, engellilerin salona giriş seremonisi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Vali Vekili Fikret Zaman, burada yaptığı konuşmada, herkesin engelli adayı olduğunu belirtti.

        Engelliliğin farklı şekillerde gerçeklemiş olabileceğini dile getiren Zaman, şunları kaydetti:

        “Hayatın akışı içerisinde ya doğarken engelli olabiliyoruz ya da birçoğumuz uğradığımız kazalar neticesinde engelli kalabiliyoruz. Engellilik hepimiz için olmuş olabilir. Yani hepimiz birer engelli adayıyız. Dolayısıyla bugün aslında hepimizin günü. Bu farkındalığın farkında olarak bu günleri kutlamamız gerekiyor. Yine engelliler toplumun içinde hep varlar. İmkan verildiğinde engelli bireylerin neleri başarabileceğini hep birlikte görebiliyoruz.”

        Belediye Başkanı Alim Işık ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü empati yapmak adına çok önemsediğini söyledi.

        Konuşmaların ardından bu yıl ilk defa oynanmaya başlayan Engelliler Farkındalık Turnuvası Hemsball ile yine Kütahya’da engelliler tarafından ilk kez oynanmaya başlanan Empati Ligi Boccia final müsabakaları oynandı.

        Sporcuların müsabakalarının ardından protokol üyelerinin de oynadığı finallerin ardından ödüller takdim edildi.

        Program, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü sporcuları tekerlekli sandalye dans gösterisiyle sona erdi.

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