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        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır, 8 yaralı

        KÜTAHYA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:20
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        Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır, 8 yaralı
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        KÜTAHYA'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.

        Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 6'ncı kilometresindeki yeni Yoncalı kavşağında meydana geldi. Mustafa Sağlam idaresindeki 43 FF 975 plakalı otomobil ile İbrahim Ethem Kaymaz yönetimindeki 43 UL 444 plakalı otomobil çarpıştı. Mehmet Sağlam (69), İbrahim Ethem Kaymaz (39), Ayşe Kaymaz (68), Mehmet Kaymaz (74), Hatice Fidan (71), Mustafa Sağlam (69), Fadime Kasal (56) ve Zehra Sağlam (69) kazada yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Sağlam'ın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

        Kazanın ardından şoka girdiği belirtilen sürücülerden Mustafa Sağlam, "Ben yavaş da gidiyordum. Ben kaç senelik şoförüm, niye vurdular bana?" dedi.

        Kaza sonrası kullanılmaz hale gelen 2 otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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