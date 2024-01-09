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        Kütahya´da Kocayayla geçidi kar nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı

        KÜTAHYA´da etkili olan kar yağışının ardından Kocayayla geçidi TIR geçişlerine kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 19:34 Güncelleme: 09.01.2024 - 19:35
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        Kütahya´da Kocayayla geçidi kar nedeniyle TIR geçişlerine kapatıldı
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        KÜTAHYA´da etkili olan kar yağışının ardından Kocayayla geçidi TIR geçişlerine kapatıldı.

        Kütahya´nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç ile Bursa´nın İnegöl ilçesine ulaşımı sağlayan 1500 rakımlı Kocayayla geçidi, etkili olan kar yağışının ardından geçici olarak ağır vasıta ve TIR geçişlerine kapatıldı. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yapıyor. Trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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