Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (3)

        ADNANMENDERES ANMA PROGRAMINA KATILDICumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşmaları'nın ardından Kütahya Ulu Cami'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 23:06 Güncelleme: 17.09.2024 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ADNANMENDERES ANMA PROGRAMINA KATILDI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İş Dünyası Buluşmaları’nın ardından Kütahya Ulu Cami’yi ziyaret etti. Cami çıkışı Kütahya Müzesi’nde açılan Adnan Menderes sergisini inceleyen Yılmaz, daha sonra esnafla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Cevdet Yılmaz, Hezar Dinari Kültür Merkezi’ndeki Adnan Menderes'e Vefa ve Anma Buluşması’na katıldı.

        Adnan Menderes’in ‘milletin adamı’ olarak nitelendirildiğini kaydeden Yılmaz, “Bu sıfat herkese nasip olmaz. Milletimiz çok partili dönemde üç lider için bu sıfatı kullanmıştır. Birincisi şehit başbakan Adnan Menderes, ikincisi rahmetli Turgut Özal, üçüncüsü de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Niçin bu sıfat kullanılmıştır? Çünkü bu liderler milletin içinden gelen, milletle devleti buluşturan, aynı yöne bakmalarını sağlayan liderlerdir. Milletle devleti çatıştıran, ülkemizi kutuplaştıran, gücünü düşüren siyasi anlayışlara sahip değillerdir. Tam aksine milletin değerleriyle, medeniyetiyle, inancıyla, maneviyatıyla devletimizin genel perspektifini, milli duruşunu örtüştüren, buluşturan liderlerdir” dedi.

        SİVİL ANAYASA ÇALIŞMALARI

        Türkiye’nin halen 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılan anayasa ile yönetildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sivil anayasa çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu yasama döneminde, sivil bir anayasayı kavuşma temennisinde bulunan Yılmaz şunları söyledi:

        “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçerek, Cumhur İttifakını güçlü bir şekilde inşa ederek milli iradenin hakimiyetini pekiştirdik. Sırada Türk demokrasisinin, darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını, tamamlayabilmesi için sivil anayasa yapması var. Bugünkü anayasa çeşitli referandumlarla veya parlamentodaki oylamalarla, çeşitli defalar çok sık değişikliğe uğradıysa da maalesef bu anayasa hala 12 Eylül askeri darbesi sonrası yapılmış bir anayasadır. Bu milletimize yakışmıyor. Bir askeri darbe sonrası yapılmış bir anayasayla yönetiliyor olmak milletimize yakışmıyor. Milletimize yakışan, kendi meşru seçtiği milletvekillerinin oluşturduğu ve bütün milleti temsil eden, sadece bir partiyi, bir görüşü değil, tüm toplumu temsil eden millet meclisimizin yaptığı, sivil, demokratik, özgürlükçü bir anayasadır. İnşallah Türkiye bu anayasaya da kavuşacaktır. İçinde bulunduğumuz yasama döneminde, siyasetin kendi içindeki istişarelerle katılımcı bir anlayışla bu müzakereleri sonuçlandırmasını ve sivil bir anayasaya ülkemizi kavuşturmasını temenni ediyorum.”

        Yılmaz, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        İsrail, Lübnan'da çağrı cihazlarını patlattı
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Galatasaray hata yapmadı, liderliği aldı!
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Hizbullah neden çağrı cihazı kullanıyor?
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Türk Telekom CEO'sundan damacanalı savunma
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Çağatay Çelik yazdı: Kabuk değişimi
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Instagram'dan gençlere gizlilik kontrolleri
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza!
        'Kara Liste'de 441'inci
        'Kara Liste'de 441'inci
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Galatasaray sponsorluk anlaşmasını askıya aldı!
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı

        Benzer Haberler

        Madenciler afetlere, yarışmalarla hazırlanıyor
        Madenciler afetlere, yarışmalarla hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma programın...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma programın...
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir (2)
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir
        Cevdet Yılmaz: Milletin değerleri bizim değerlerimizdir
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kütahya İş Dünyası Buluşması"nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Kütahya İş Dünyası Buluşması"nda konuştu:
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma kortejini...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kütahya'da Adnan Menderes'i anma kortejini...