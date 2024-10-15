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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 33 günl sonra hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan Mustafa Tekdemir (57), tedavi gördüğü hastanede 33 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:35
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        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 33 günl sonra hayatını kaybetti
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        KÜTAHYA’nın Domaniç ilçesinde kullandığı motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan Mustafa Tekdemir (57), tedavi gördüğü hastanede 33 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 12 Eylül’de Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köy mevkisinde meydana geldi. Ana yola çıkan Mustafa Tekdemir idaresindeki motosikletle, A.E. yönetimindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir’e, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 33 gündür tedavi gören Tekdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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