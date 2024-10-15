Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 33 günl sonra hayatını kaybetti

Kaza, 12 Eylül’de Domaniç-Tavşanlı kara yolu Güney köy mevkisinde meydana geldi. Ana yola çıkan Mustafa Tekdemir idaresindeki motosikletle, A.E. yönetimindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir’e, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede 33 gündür tedavi gören Tekdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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