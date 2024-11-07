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        Kütahya'da çöplük yangını; 10 ev ile 2 samanlık yandı (2)

        YANGIN3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 20:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:05
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        Kütahya'da çöplük yangını; 10 ev ile 2 samanlık yandı (2)
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        YANGIN3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılçukur köyünde çöplükten çıkan ve evlere de sıçrayan yangın, 3,5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Helikopterle havadan da müdahale edilen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 10 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. 400 haneli, 460 nüfuslu köyde, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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