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        Kütahya'da otomobil kepçeye çarptı: 1 ölü 4 yaralı

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halinde kepçeye aynı istikamette giden otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 14.11.2024 - 22:15
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        Kütahya'da otomobil kepçeye çarptı: 1 ölü 4 yaralı
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        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, seyir halinde kepçeye aynı istikamette giden otomobil çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Kütahya-Tavşanlı Karayolu üzerinde meydana geldi. Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Reha Bülbül (75) idaresindeki 43 HH 122 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen M.K. idaresindeki kepçeye arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Reha Bülbül'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan Saliha B . (13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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