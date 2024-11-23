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        Domaniç'te kar yağışı (2)

        DAĞYOLU AĞIR VASITALARA KAPANDIKütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi kar yağışının ardından jandarma ve trafik ekiplerince ağır vasıta ile kış lastiği olmayan araçlara kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 23.11.2024 - 19:40
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        Domaniç'te kar yağışı (2)
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        DAĞYOLU AĞIR VASITALARA KAPANDI

        Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi kar yağışının ardından jandarma ve trafik ekiplerince ağır vasıta ile kış lastiği olmayan araçlara kapatıldı. Domaniç ve Tahta köprü mevkisinde bekleyen jandarma ekipleri, kış lastiği olmayan zincirsiz araçlar ve ağır vasıtaların geçişine izin vermiyor. Domaniç merkezinde de etkili olan kar ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü, trafikte de aksamalara yol açtı. Karayolları ekipleri, yolların trafiğe kapanmaması için aralıksız çalışlarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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