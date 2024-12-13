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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 93 bin lira ceza

        KÜTAHYA'da sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, takiple durduruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:33 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:35
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 93 bin lira ceza
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        KÜTAHYA'da sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobil, takiple durduruldu. Sürücü değiştirildiği tespit edilirken, araçtaki 2 şüpheliye toplamda 93 bin 466 lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri, uygulama noktasında bir otomobil sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam ederken, polis ekipleri de peşine düştü. Polis, Fuatpaşa Mahallesi Kasırga Sokak’ta önünü kestiği aracı durdurdu. Kaçarken sürücü değiştirildiği belirlenen araçtaki K.Ç. ile M.D. gözaltına alındı. Sürücü ile arkadaşına 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Drift atmak', 'Makas atmak', 'Emniyet kemeri takmamak' ve 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından toplam 93 bin lira idari para cezası uygulandı. Araç çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüpheliler işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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