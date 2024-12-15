Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet, hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Derin’in hakimiyetini kaybettiği 43 AGM 488 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Derin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Derin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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