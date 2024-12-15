Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet, hayatını kaybetti

        KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan Mehmet Derin (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet, hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde kullandığı motosikletle aydınlatma direğine çarpan Mehmet Derin (20) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Derin’in hakimiyetini kaybettiği 43 AGM 488 plakalı motosiklet, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada, Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet Derin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Derin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        İsrail, Suriye'yi vuruyor
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Yıldızlar Takımlar Türkiye Kuraş Şampiyonası, Kütahya'da başladı
        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kütahya'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı
        Bardakla saldırdığı husumetlisini yüzünden yaraladı
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu
        Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde düzenlenen panelde yapay zeka konuşuldu
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 93 bin lira ceza
        Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 93 bin lira ceza
        Kütahya'da TEKNOFEST 2024'te başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Kütahya'da TEKNOFEST 2024'te başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi