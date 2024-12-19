Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheliye gözaltı

Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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