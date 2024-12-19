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        Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheliye gözaltı

        KÜTAHYA'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 19.12.2024 - 11:40
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        Canlı yayında uyuşturucu kullanan şüpheliye gözaltı
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        KÜTAHYA'da sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında uyuşturucu madde kullanan Ö.G., gözaltına alındı.

        Kütahya'da Ö.G., sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken 'metamfetamin' olarak bilinen uyuşturucu madde kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sonrası harekete geçti. Ö.G.'nin yaşadığı Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki adresi belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Ö.G. gözaltına alınırken, adreste çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Ö.G. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanma ve özendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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