Kütahya'da çiftlik evindeki yangın söndürüldü

Hamidiye Mahallesi'ndeki Mehmet Emrem'e ait çiftlik evinin bacasında, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, evin bitişiğinde bulunan ahıra sıçradı. İhbarla olay yerine ilk gelen bekçiler, bahçe hortumu ile su tutarak alevlerin samanlara sıçramaması için çaba gösterdi. Mehmet ve Fatma Emrem çifti, evden tahliye edildi. Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Ev ve ahırda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

–KÜTAHYA'dabir çiftlik evinin bacasında çıkan yangın, bitişikteki ahıra sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, ev ve ahırda hasar oluştu.

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