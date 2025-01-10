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        Uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlemişler: 5 tutuklama

        KÜTAHYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 10.01.2025 - 12:25
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        Uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlemişler: 5 tutuklama
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        KÜTAHYA’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlediği belirlendi.

        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle 6 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüpheliler E.G., S.A., O.A., S.K., M.P. ve M.S.G.’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dini kitapların arasına gizlenen kağıtlara, 160 içimlik bonzai emdirildiği tespit edildi. Ayrıca 21,37 gram metamfetamin, hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P., ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanırken, M.S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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