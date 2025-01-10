Uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlemişler: 5 tutuklama
KÜTAHYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
KÜTAHYA’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu emdirilmiş kağıtları dini kitapların arasına gizlediği belirlendi.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı şüphesiyle 6 şüpheliyi takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ekipler, şüpheliler E.G., S.A., O.A., S.K., M.P. ve M.S.G.’nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, dini kitapların arasına gizlenen kağıtlara, 160 içimlik bonzai emdirildiği tespit edildi. Ayrıca 21,37 gram metamfetamin, hassas terazi ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.G., S.A., O.A., S.K. ve M.P., ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanırken, M.S.G. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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