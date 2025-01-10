Bakan Yardımcısı Yenigün: Kadının iş gücü katılım oranını yüzde 37,8'e yükselttik

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, “Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8’e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2’ye yükselttik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KUTSO) ziyaret etti. İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen yüzde 100 istihdam garantili kadın kaynakçı yetiştirme projesine katılan ve eğitimlerini tamamlayarak işbaşı yapan 6 kadın kaynakçı ya sertifikalarını dağıtan Bakan Yardımcısı Yenigün, projenin kadın ve erkek eşitliği yolunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artırma mücadelesinde projenin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Yenigün, “Bugün sertifika alacak olan kardeşlerimiz, kadınların iş hayatında, üretimde ve sanayide ne kadar güçlü ve kararlı bir şekilde yer alabildiklerinin somut bir göstergesidir. Bugün burada gördüğümüz bu enerji, daha güçlü bir toplumun habercisidir. Çünkü bir kadının ekonomik hayatta güçlenmesi, sadece kendisini değil; ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumun tamamını güçlendirir. Kadınların iş gücüne aktif katılımı, ülkemizin ekonomik büyümesine ve sosyal kalkınmasına katkı sağlar. Bu anlamda kadının iş gücüne katılımı, istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi her daim en önemli önceliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

Aile ve toplum refahının artmasında büyük etkisi olan kadınların, iş hayatına da bir dinamizm kazandırdığını anlatan Yenigün, şunları söyledi:

“Bugün sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda gösterdiği hassasiyetle özellikle kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol kat ettik. 12. Kalkınma Planımızda yer aldığı gibi 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40,1’e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8’e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2’ye yükselttik.”