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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Kadının iş gücü katılım oranını yüzde 37,8'e yükselttik

        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8'e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2'ye yükselttik" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:15
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        Bakan Yardımcısı Yenigün: Kadının iş gücü katılım oranını yüzde 37,8'e yükselttik
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        AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, “Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8’e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2’ye yükselttik” dedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KUTSO) ziyaret etti. İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen yüzde 100 istihdam garantili kadın kaynakçı yetiştirme projesine katılan ve eğitimlerini tamamlayarak işbaşı yapan 6 kadın kaynakçı ya sertifikalarını dağıtan Bakan Yardımcısı Yenigün, projenin kadın ve erkek eşitliği yolunda atılan önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Kadınların ekonomik hayata aktif katılımını artırma mücadelesinde projenin bir dönüm noktası olduğunu kaydeden Yenigün, “Bugün sertifika alacak olan kardeşlerimiz, kadınların iş hayatında, üretimde ve sanayide ne kadar güçlü ve kararlı bir şekilde yer alabildiklerinin somut bir göstergesidir. Bugün burada gördüğümüz bu enerji, daha güçlü bir toplumun habercisidir. Çünkü bir kadının ekonomik hayatta güçlenmesi, sadece kendisini değil; ailesini, çevresini ve nihayetinde toplumun tamamını güçlendirir. Kadınların iş gücüne aktif katılımı, ülkemizin ekonomik büyümesine ve sosyal kalkınmasına katkı sağlar. Bu anlamda kadının iş gücüne katılımı, istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi her daim en önemli önceliklerimiz arasında yer aldı” dedi.

        Aile ve toplum refahının artmasında büyük etkisi olan kadınların, iş hayatına da bir dinamizm kazandırdığını anlatan Yenigün, şunları söyledi:

        “Bugün sanattan siyasete, sanayiden finansa, eğitimden sağlığa her alanda aktif rol alan kadınlarla birlikte güçlenen bir Türkiye var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda gösterdiği hassasiyetle özellikle kadın istihdamının artmasında çok önemli bir yol kat ettik. 12. Kalkınma Planımızda yer aldığı gibi 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılma oranının yüzde 40,1’e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Atılan güçlü adımlarla, 2002 yılında yüzde 27,9 olan kadının iş gücüne katılım oranını yüzde 37,8’e, yüzde 25,3 olan kadın istihdam oranını ise yüzde 33,2’ye yükselttik.”

        KUTSO Başkanı Esin Güral Argat da kadın iş gücünün ekonomik faaliyetlere katılımının yüzde 40’a çıkarılmasına öncülük etme hedefinde olduklarını söyledi. Arfa “Bu proje, yalnızca bir eğitim programı değil, aynı zamanda toplumsal ön yargılara karşı verilmiş güçlü bir cevap, kadının iş gücüne katılımını arttıracak, farklı pencereleri açan bir girişimdir” dedi.

        Kadın kaynakçıları temsilen konuşan Ayşe Yılmaz, projenin kadınları cesaretlendirdiğine değinerek, “Toplumda erkek egemenliğinde olan bir iş kolu olan kaynakçılık mesleğinde hem kadın hem de bir anne olarak bu kadar ilerleyebileceğimi asla düşünmüyordum. Bu yolculuk benim için bir dönüm noktasıydı. Zorluklarla mücadele ederken her adımda geliştim ve gelişmeye devam ediyorum. Biz kadınların Kadın Kaynakçı Yetiştirme Projesi sayesinde toplumun her katmanında etkin bir şekilde rol alabileceğime inancım bir kat daha arttı. En büyük dileğim ise bizim gibi nice kadınların kendi gücüne güvenerek ülkemizin her alanında daha da aktif rol alabilmesidir” diye konuştu.

        Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün’ün yanı sıra Vali Yardımcısı Burhanettin Yavaşi, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat ile çok sayıda davetli yer aldı.

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