Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kütahya Haberleri

        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine öğretmen öncülüğünde yapılan kermeslerle yardım ulaştırılıyor

        Kütahya'da bir öğretmen öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen kermesler sayesinde ihtiyaç sahiplerine kışlık giyecek ile bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:27 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kütahya'da ihtiyaç sahiplerine öğretmen öncülüğünde yapılan kermeslerle yardım ulaştırılıyor
        ABONE OL

        Kütahya'da bir öğretmen öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında düzenlenen kermesler sayesinde ihtiyaç sahiplerine kışlık giyecek ile bedensel engelli 7 kişiye tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

        Yunus Emre Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen Şükran Yiğit, ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaklaşık 10 yıldır çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        Okul Müdürü Ahmet Deniz Kapçı, öğretmen arkadaşları, veliler ve hayırseverlerin destekleriyle "Ailem ve Ben Çevremize Duyarlıyız Projesi" kapsamında kermes düzenleyen Yiğit, elde edilen gelirle 35 öğrenciye kışlık mont ve bot yardımı, 13 aileye gıda yardımı, 7 engelliye de tekerlekli sandalye temin edilmesine katkı sağladı.

        Alınan tekerlekli sandalyeler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle sahiplerine teslim edildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada yaptığı konuşmada, projeye destek olan herkese teşekkür etti.

        Okulun kısıtlı imkanlara rağmen önemli iş başardığını vurgulayan Başyiğit, "Öğretmen, veli ve öğrencilerimizin özveriyle yaptıkları bu çalışma bizim için çok kıymetli. Bu anlamda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmanın örnek olmasını diliyorum. Allah, yapılan bu hayırları kabul etsin." dedi.

        Öğretmen Şükran Yiğit de ihtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunmak için her yıl okul idaresi, okul aile birliği ve veliler ile hayırseverlerin destekleriyle projeler hazırladıklarını, benzer çalışmaları sürdüreceklerini dile getirdi.

        Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar da Şükran öğretmenin yaklaşık 20 yıldır kendilerine destek sağladığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk'ün villası soyulmuştu... Sıcak gelişme!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        30 yerinden bıçaklamıştı! Komşu vahşetinin nedeni ortaya çıktı!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        İşte Mourinho'nun kupa 11'i!
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Biberde domates köfte ve kıymada kanatlı et
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı!
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        5 kişiyi bıçaklamıştı! Maskeli, kasklı saldırgan için 108 yıl istendi
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Aşkını ilan etti: Misilleme yaptı
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Otobüs kullanan kocasını ısırıp bıçakladı!
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Trump'ın yemin töreni için rekor bağış toplandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        MSB: Terör örgütü sivilleri kalkan yapıyor
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Alevler altında: Los Angeles'taki yangın sürüyor!
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Ünlülerin evleri kül oldu
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Düzenli kan bağışı anemiye yol açar mı?
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        Genel Sağlık Sigortası düzenlemesi yasalaştı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        2025 yılının en güçlü pasaportları açıkladı
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Telefonu çok çaldı ama kimse açamadı!
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        Yemek kartında eski sisteme dönüldü
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Bin yılda bir gelecek bir ışık"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"
        "Gelin tekelleşmeyi konuşalım"

        Benzer Haberler

        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
        Kütahya'da kayıp olarak aranan kişi ormanda ölü bulundu
        Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı
        Kütahya'da silahlı saldırıda 2 genç yaralandı
        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Kütahya'da "change" araç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
        Bankacının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu
        Bankacının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu
        Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu
        Fildişi Sahili uyruklu üniversitesi öğrencisi Kütahya'da Müslüman oldu
        Kütahya'da okullardan kan bağışı kampanyasına destek
        Kütahya'da okullardan kan bağışı kampanyasına destek